Владимир Зеленский, срок полномочий на посту президента которого истек еще в мае прошлого года, снова заявил об отсутствии намерения проводить выборы на Украине. По мнению главы киевского режима, голосование невозможно пока идет вооруженный конфликт.

Слова Зеленского возмутили американского журналиста Рика Санчеза. Он заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики, ведь в истории были обратные прецеденты.

"Вы правы, срок Владимира Зеленского закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно", — заявил Санчез во время интервью постпреда России при ООН Василия Небензи в эфире YouTube-канала.

Американец напомнил, что в XIX веке в самый разгар гражданской войны президент США Авраам Линкольн не отказался от проведения выборов, хоть и мог тогда проиграть. Конфликт на Украине Санчез считает простой отговоркой для Зеленского, чтобы и дальше держаться у власти, хотя его время истекло.

Ранее Зеленский объяснял, что, по его мнению, говорить о голосовании до завершения конфликта "нецелесообразно". Якобы в стране сложная ситуация и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. Глава киевского режима допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания конфликта.