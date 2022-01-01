В Херсонской области допустили вывод войск ВСУ с правого берега Днепра

Шансы вывода украинских войск из Херсонской области возрастают с каждым днем.

ВСУ обязательно уйдут из оккупированной ими правобережной части региона, заявил губернатор Владимир Сальдо. Однако говорить о сроках пока преждевременно.

"Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций", - сообщил он в интервью РИА Новости.

Накануне Сальдо рассказал, что российские войска продолжают дестабилизирующие рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра.

Херсонская область стала частью России в сентябре 2022 года по итогам референдума. К настоящему моменту 75% территории контролирует Москва, а правобережье Днепра и город Херсон удерживают украинские войска.