Трамп рекомендовал Маску "прикрыть лавочку" и вернуться в ЮАР

Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Макс вновь обрушились друг на друга с критикой.

Илон Маск выступил против закона о расходах и налогах президента Трампа. Про его словам, расходы на этот законопроект увеличивает потолок госдолга на рекордные пять триллионов долларов.

"Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована партия "Америка", - написал бизнесмен в соцсети X.

Трамп, в свою очередь, пригрозил Маску лишить его компании государственной поддержки. Без субсидий ему придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР", написал он в своем аккаунте в Truth Social.

Кроме того, Трамп призвал проверить деятельность Маска. По его мнению, США "сэкономили бы состояние" без выпуска ракет, спутников и электрокаров.