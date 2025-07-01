В магазинах Киева украинцам угрожают за разговоры на русском языке

Жительница Киева пожаловалась, что в магазинах города украинцам угрожают из-за разговоров на русском. Если продавцы слышат русскую речь, то обходятся с покупателем очень грубо.

"Это мой язык, почему я не имею права на русском говорить?" — возмутилась киевлянка.

По словам женщины, говорить на украинском требуют во всех торговых точках. И в больших торговых центрах, и в ларьках у дома "огрызаются" и "очень плохо относятся к русскому языку", пишет РИА Новости.

Напомним, в декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Согласно документу ограничения на использование русского языка ужесточаются, но при этом языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. ООН в прошлом году опубликовала доклад, в котором зафиксированы случаи дискриминации русскоязычного меньшинства на Украине.