В ДНР обнаружили схрон ВСУ с химическими снарядами для БПЛА

В ДНР обнаружили схрон ВСУ с запрещенным химическим оружием для сброса с беспилотников.

Схрон нашли близи села Ильинка Кураховского района. Самодельные бомбы были начинены запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения".

Использование хлорпикрина запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия. Украина подписала Конвенцию в 1993 году.