Вика Боня разболтала постыдную тайну семьи Авроры Кибы: вот почему Лепс связался с 18-летней

Григорий Лепс уже год в отношениях с красавицей-студенткой Авророй Кибой. Когда начался их роман, юной прелестнице было всего 18 лет. Поговаривали, что артист нашел себе выгодную партию, ведь девушка из очень обеспеченной семьи. Но только теперь вскрылась правда, которую так старалась утаить Киба.

Секрет семьи Авроры выдала Вика Боня. Она подтвердила, что Григорий долгие годы дружил с отцом девушки, а после его гибели взял студентку под свое крыло. При чем смерть папы Кибы была очень трагической, мужчина оставил после себя многомиллионные долги.

"Лепс дружит не только с Авророй, но и с ее семьей. Причем очень давно! Еще до того как погиб ее отец. Вы не знали этого? Он ушел из-за того, что обанкротился. У них осталось много долгов, и мама Авроры выплачивала их самостоятельно", — заявила Боня в эфире RuTube-шоу "Злые языки".

Виктория уверена, что отец Авроры Илья Беляков ушел из жизни из-за финансовых проблем. Его дочь и вдова все еще не смирились с утратой и положением, в котором их оставил глава семьи, поэтому старались скрыть от публики эту информацию. Поговаривают, что Лепс пришел в трудный момент на помощь, он отправил Кибу в английский колледж, сделал все, чтобы девушка наслаждалась жизнью.

"Поэтому и стали писать, мол, дочь надо удачно выдать замуж. А за кого еще? Если есть такой друг семьи? У мамы суды — она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей. Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне", — уверяет Боня.

Виктория также подтвердила версию, что вероятнее всего свадьбу Григоря и Авроры мы вряд ли дождемся. "Еще я слышала, что это вовсе не роман, а помощь в продвижении карьеры", — заявила Боня.