Подруга оправдалась за возмутившее народ поведение на свадьбе Бородиной: "Я решила не мучиться"

Ксения Бородина отметила третью свадьбу 23 июня. Это событие обсуждают до сих пор. А некоторые гости уже неделю оправдываются за свое поведение. Так, от критиков досталось Наташе Варвиной, одной из первых выпускниц "Дома-2".

Варвина стала главной зажигалочкой на празднике. Наташа отплясывала под песни любимых артистов, а в какой-то момент и вовсе не удержалась — полезла на сцену. В Сети писали, что подружка своим поведением затмила невесту, мол, она была веселая, искренняя, единственная из гостей, кто наслаждался праздником, а не переминался с ноги на ногу в неудобных туфлях.

"У всех были стерты ноги, и я очень рада, что взяла с собой кроссовки. Перед выступлением „Иванушек…“ я решила не мучиться на каблуках и переобулась — это было самое правильное решение", — попыталась оправдаться Варвина за то, что единственная из гостей отплясывала от души.

Критикам Наташа пожелала всего доброго и дала мудрый совет. "Ты автор своей жизни. Тебе будут говорить, что делать, указывать, как правильно, критиковать и давать советы. Но помни, это твоя жизнь. Танцуй, если хочешь танцевать, смейся, когда весело, люби того, кто дорог сердцу, делай то, что наполняет тебя светом", — написала звезда "Дома-2" на своей странице в соцсети.