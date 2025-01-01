Минтруд предложил 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году

Минтруд показал проект календаря выходных и праздничных дней в 2026 году.

Новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

В феврале по случаю Дня защитника Отечества будет 3 нерабочих дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В марте по случаю Международного женского дня - с 7 по 9 марта включительно.

В мае россияне будут отдыхать дважды по три дня: с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая включительно.

В июне по случаю Дня России нас ждут тоже три выходных дня – с 12 по 14 июня включительно.

В ноябре россиян ждет один праздничный выходной день - 4 ноября. 31 декабря 2026 года будет нерабочим днем.

Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно, уточнили в Минтруде.