Подразделения группировки "Восток" за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР

Тщательное изучение обороны противника с беспилотников, артподготовка, стремительны марш-бросок на несколько километров - и вот уже бойцы группировки "Восток" заходят в населенный пункт Красная Звезда на южнодонецком направлении. Малыми группами штурмовики занимают дом за домом. Над селом поднят российский флаг.

Только за последнюю неделю подразделения группировки "Восток" освободили пять населенных пунктов в ДНР и продвигаются дальше. Прорыв штурмовиков обеспечили гранатометчики. АГС "Пламя" компактен, мобилен и точен. А доработанный пламягаситель позволяет работать ночью. К тому же выстрелов практически не слышно.

Военнослужащие группировки "Центр" ежедневно уничтожают десятки вражеских дронов. Используют автоматы и специальные гладкоствольные ружья. Мобильные группы передвигаются на внедорожниках и легких багги, не давая противнику наносить удары с воздуха по нашим колоннам.

А вот одно из направлений в зоне ответственности группировки "Запад". В тесной связке здесь работают беспилотная авиация и артиллерия. Пока операторы БПЛА запускают разведывательные "Орланы", расчеты буксируемых пушек "Гиацинт Б" занимают позиции. Как только получены координаты целей, наносится удар по опорным пунктам и складам боеприпасов ВСУ.

На красноармейском направлении расчеты РСЗО "Град" уничтожили командный пункт и сорвали ротацию украинских боевиков. Наши подразделения с каждым днем все ближе к городу, имеющему ключевое значение в этом районе спецоперации.