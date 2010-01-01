Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 14-летней Алены Попович с очень редкой болезнью

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 14-летней Алёны Попович из Нижнего Новгорода. У девочки очень редкое заболевание - капиллярная ангиодисплазия ног. Врожденный порок сосудов, который без лечения приводит к артрозам, развитию варикоза, образованию тромбов. А также грозит гипертрофией тканей и органов. Обширные красные пятна на теле - еще и тяжелейшее психологическое испытание для ребенка. Начиная с года, Алена перенесла 10 операций с помощью лазера. Но их нужно продолжать постоянно. Иначе заболевание будет приносить девочке мучения. Но стоит необходимый курс лазерной терапии более 2 миллионов рублей.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

О том, что у Алены очень редкое заболевание, знают только близкие. Она не может носить юбки и платья. Всегда закрывает ноги. Признается - самой очень тяжело и больно на них смотреть.

Алена - любимый и долгожданный ребёнок. Мама рассказывает - беременность протекала тяжело. Тогда, в 2010-м, горели торфяники, было трудно дышать. И девочка родилась как будто огненная. Ее сразу перевели в реанимацию.

"На следующий день мне врач сказала, иди посмотри на своего ребенка. Половина тела красная. И вообще, будет ли она жить - пятьдесят на пятьдесят. Поясница, ягодицы, сзади ноги, стопы, пальчики - все было огненно-красного цвета", - вспоминает мама.

Алене поставили диагноз - капиллярная ангиодисплазия ног. Это врожденный порок поверхностных сосудов. Кровоток в такой ткани больше, чем в обычной. И без лечения это приводит к перегрузке вен, к тромбозам и даже к гипертрофии тканей.

Такие обширные сосудистые пятна лечат и удаляют с помощью лазера. Первые операции Алене провели еще в полтора года. Но результат был минимальный. А в шесть лет девочка заболела артритом.

"Переболела ОРЗ, прошло два дня, а наутро не может встать, плачет, кричит, болят ноги. Мы ее на руках в частную клинику", - говорит мама.

Развился и варикоз. У Алены с восьми лет всегда с собой специальный крем, таблетки и компрессионная одежда.

Врачи настаивают на беспрерывном продолжении лечения лазером. Чтобы наконец победить эту редкую болезнь, операции надо повторять через каждые девять недель. Однако стоимость курса, который требуется Алене, более двух миллионов рублей.

"Это нереально, это продать квартиру - и то не знаю, хватит таких денег или нет. У нас многодетная семья, трое детей, для нас это очень большая сумма, неподъемно", - продолжает мама.

Алена с мамой сейчас в Москве, а в Нижнем Новгороде за них переживают бабушка и брат с сестрой. У Алены много талантов. Она мастерски делает прически, макияж, печет для своей большой семьи вкусные торты. Мечтает стать переводчиком. У девочки очень сильный характер, она из тех, кто не сдается. И главное сейчас - помочь ей победить болезнь.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Алены Попович, программа 2319