У Кадышевой нашли элитную недвижимость и коллекционные автомобили на сотни миллионов рублей

Надежда Кадышева в этом году самая востребованная артистка страны. Поклонники готовы платить 50 миллионов рублей за возможность увидеть исполнительницу хита "Веночек" на своем празднике.

Вторая волна популярности значительно увеличила бюджет семьи Кадышевой. Хотя и ранее артистка не бедствовала. Как стало известно изданию Life.ru, у Надежды Никитичны есть несколько элитных квартир в центре Москвы и целый коллекционный автопарк.

Первую квартиру в столице Кадышева получила от государства. Это произошло еще в 90-х. Сейчас это жилье оценивается в 15 миллионов рублей. Интересно, что после первой квартиры примерно через год Надежда Никитична получила еще одни апартаменты, на этот раз просторнее и в районе получше. Поговаривают, что ради знаменитости тогда похлопотал бывший премьер-министр Виктор Черномырдин. Сегодня вторая квартира Кадышевой стоит около 170 миллионов рублей.

"Внутри ремонт от дизайнера Онофрио Юкулано: паркет украшен ониксом, стены — шёлковыми обоями и картинами, потолок — лепниной и хрустальными люстрами, подоконники — мрамором, окна — итальянским текстилем, мебель и гарнитура — вставками из золота", — описывает убранство квартиры Кадышевой Life.ru.

Сын певицы также имеет свое жилье, по слухам, апартаменты Григорию купила мама, именно поэтому его квартира расположена рядом с родительской. Недвижимость сына Кадышевой оценивается в 100 миллионов рублей. Есть у семьи и четвертый объект недвижимости, он находится в Тверском районе Москвы, цена на метр в этой квартире доходит до 720 тысяч рублей.

Любят Кадышевы и красивые автомобили. Семейство ездит исключительно на иномарках премиум класса. В автопарке есть даже Bentley S2 Long Wheelbase 1962 года выпуска, который был создан специально для принцессы Дубая. Также сын и муж артистки гоняют на суперкаре Ferrari GTC4Lusso, седане Mercedes Maybach 62 и других эксклюзивных автомобилях. Стоимость иномарок превышает 100 миллионов рублей.