Люди пострадали при атаке беспилотников на Ижевск

В результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Ижевске есть пострадавшие.
На месте работают оперативные службы, врачи и психологи. Пожарные устраняют возгорание, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Другие подробности инцидента не приводятся.
Как сообщает telegram-канал SHOT, для атаки ВСУ использовали БПЛА "Лютый" – это реплика турецкого "Байрактара". Дальность полета составляет до тысячи километров, дрон способен нести до 50 килограммов взрывчатки.
Ранее в Удмуртии объявили воздушную тревогу. Были введены ограничения в работе аэропорта Ижевска. Аналогичные меры для обеспечения безопасности полетов также приняли в аэропортах Нижнекамска, Ульяновска, Саратова и Казани.