Люди пострадали при атаке беспилотников на Ижевск

В результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Ижевске есть пострадавшие.

На месте работают оперативные службы, врачи и психологи. Пожарные устраняют возгорание, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Другие подробности инцидента не приводятся.

Как сообщает telegram-канал SHOT, для атаки ВСУ использовали БПЛА "Лютый" – это реплика турецкого "Байрактара". Дальность полета составляет до тысячи километров, дрон способен нести до 50 килограммов взрывчатки.

Ранее в Удмуртии объявили воздушную тревогу. Были введены ограничения в работе аэропорта Ижевска. Аналогичные меры для обеспечения безопасности полетов также приняли в аэропортах Нижнекамска, Ульяновска, Саратова и Казани.