Всплыли шокирующие записи Елизаветы II о Меган Маркл: вот что на самом деле королева думала о жене Гарри

Леди Элизабет Энсон перед смертью передала дневник, в котором записывала разговоры со своей двоюродной сестрой королевой Елизаветой II, биографу Салли Беделл Смит. Спустя пять лет эти записи были опубликованы.

Королева делилась с кузиной своими переживаниями по поводу принца Гарри и Меган Маркл. Елизавета II отмечала, что проблема в том, что американская актриса умна и сильна морально, чего нельзя сказать о Гарри. "Я была потрясена, когда королева рассказала мне об этом, насколько она была опечалена", — призналась Энсон биографу.

Оказывается, когда королева попыталась вразумить американку перед свадьбой, Маркл закатила принцу истерику. Гарри пришел к бабушке и чуть ли не орал на нее. А ведь Елизавета II всего лишь указала, что так как Меган в разводе, ей не стоит надевать белоснежное платье и длинную фату.

"Гарри был груб с ней, беседа длилась не более десяти минут", — написала Леди Элизабет о том дне.

Это были слова бабушки, обиженной, сбитой с толку и убитой горем, а не монарха. Как королева Елизавета II точно знала, что делать, но как бабушка она находила все это очень болезненным.

Королева не понимала одержимости Маркл славой или опрометчивых решений Гарри, особенно когда в них отсутствовал груз служения и долга. И она беспокоилась, что принц, когда-то такой жизнерадостный и уравновешенный, "сбился с пути".

"Она испортила его отношения с бабушкой", — писала леди Элизабет о Меган.

Покойную королеву сбивал с толку хаос, царивший вокруг свадьбы. Истерики из-за диадемы, настойчивое требование носить фату, когда невеста уже была в разводе. Елизавета II надеялась, что свадьба Гарри и Меган станет моментом семейного единения. Вместо этого с самого начала во дворце царили раздоры. Протокол был нарушен, персонал был расстроен, а попытки королевы наладить контакт с будущей невестой, особенно в том, что касалось выбора свадебного платья, по-видимому, были отвергнуты.

И дело было не только в платье. Речь шла о вовлеченности. Речь шла о традициях. В глазах королевы, это все было уважением к народу.

"Мы надеемся, но не совсем уверены, что она влюблена. Мы думаем, что она все это подстроила", — описывала общее настроение во дворце леди Элизабет.