Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Материалы направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 19 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта. Установлено, что преступление было спланировано в интересах действующего руководства Украины.

Накануне стало известно, что лишь один обвиняемый по делу о теракте признал свою вину и раскаялся в содеянном.