Глава Удмуртии сообщил о погибших при атаке беспилотников на Ижевск

В результате атаки беспилотника ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, пострадавших оказывается вся необходимая помощь.

Бречалов не назвал число жертв, однако ранее телеграм-канал Mash сообщил о трех погибших.

В свою очередь, в мэрии Ижевска рассказали, что все массовые мероприятия, запланированные в городе на 1-2 июля, отменены.

Атака беспилотников ВСУ на одной из предприятий Ижевска произошло во вторник утром. На месте работают оперативные службы.