Путин обозначил сроки помощи пострадавшим от терактов в Брянске и Курске

Президент России Владимир Путин поручил помочь пострадавшим при терактах ВСУ на железной дороге до 1 августа.

Поручения отданы правительству, исполнительным органам Брянской и Курской областей, а также РЖД по итогам совещания с кабмином от 4 июня, говорится в сообщении Кремля.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд "Климов – Москва". Аналогичное ЧП произошло в Курской области - там обрушился железнодорожный мост во время прохождения по нему грузового состава. Травмы получил машинист тепловоза.

Следственный комитет по обоим крушениям возбудил уголовные дела о теракте. Погибли семь человек и пострадали 113. Власти Брянской и Курской областей уже начали работу по восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшим.