Мари Краймбрери обманули почти на миллион рублей: новоселье испорчено

Пару месяцев назад Мари Краймбрери стала счастливой обладательницей собственной квартиры в элитном жилом комплексе в Хорошёво-Мнёвниках. Цены там стартуют с 23 миллионов за однушку с ремонтом и доходят до почти 100 миллионов за четырехкомнатные квартиры площадью больше ста "квадратов".

Свою квартиру Краймбрери покупала с торгов после процедуры банкротства. Прежняя владелица элитной недвижимости между делом предложила певице взять уже готовый кухонный гарнитур с дизайн-проектом. Артистка согласилась. Часть денег она перевела на карту, а часть — отдала через пару дней наличными. Всего певица заплатила почти 900 тысяч рублей.

При этом стороны договорились, что кухню привезут через месяц, уже после завершения ремонта. Когда срок подошел, начались проблемы. Продавец кухни переносил даты под различными предлогами, а затем и вовсе пропал. А когда у бывшей хозяйки квартиры потребовали вернуть деньги, она начала кормить Мари "завтраками", а потом и вовсе заявила: певица сама виновата, что откладывала доставку.

Раздосадованная исполнительница уже написала заявление в полицию, пишет SHOT.