"Притормози немного": Снуп Догг пошутил над Павлом Дуровым

Американский рэпер Snoop Dogg (настоящее имя Келвин Бродус — младший прим. ред.) отреагировал на пост предпринимателя Павла Дурова о количестве детей.

Забавная переписка состоялась во вторник, 1 июля в соцсети X. Музыкант обратил внимание на пост Дурова, где он признался, что у него более 100 детей в 12 странах из-за анонимного донорства.

"Ты не детей заводишь, а целые выводки щенков. Притормози немного", - написал он под постом.

В ответ Дуров предложил перейти в Telegram для более приватного разговора.

"Чтобы понять догга, надо самому быть доггом", - отметил Дуров, добавив, что может дать Доггу несколько советов.