ПВО сбила три ракеты Storm Shadow

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три крылатых ракеты Storm Shadow производства Великобритании в зоне СВО.

Кроме того, за сутки уничтожены пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Также наши силы ПВО сбили 173 беспилотника самолетного типа.

Накануне вечером ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по центральной части Донецка. Погибла женщина, подросток и мужчина получили ранения. Есть повреждения на земле.