Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Авторы проектов станций метро, детских садов, школ, спортивных и офисных объектов, жилых домов - 27 архитекторов и творческих коллективов в Мраморном зале столичной мэрии. Их проекты признаны лучшими в области архитектуры и градостроительства.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами. Большая была конкуренция - на каждое место претендовало 10 проектов. Ответственность, которую вы несете в развитии города, она значительная. За последние три года в Москве было построено больше 40 миллионов квадратных метров недвижимости. Каждые 10 лет Москва обновляется почти на четверть. И в рамках одного поколения мы можем иметь уже совершенно другой город. Совершенно другую Москву", - сказал Сергей Собянин.

Новый кампус Бауманского университета стал настоящим подарком для главного инженерного вуза страны. Перед архитекторами была поставлена сложная и амбициозная задача - построить инновационные новые корпуса, общежитие на большое количество студентов. Словом, вдохнуть в университет новую жизнь. Проект признан лучшим в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования".

"Университет, я считаю, получил достойные, новые, современные технологичные корпуса в духе времени. И дух инженерной школы мы постарались сохранить в этом проекте, что очень важно", - отметил Николай Гордюшин, заместитель технического директора ООО "ТИС".

А это - новая станция "Авиамоторная". Благодаря задумке архитекторов превратилась в единый транспортный узел. Стало удобно пересаживаться с железной дороги на БКЛ и переходить с нее на радиальную. Коллектив, воплотивший это технически смелое решение, победил в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение станции метрополитена".

"Когда в сложившейся застройке строится станция, там всегда есть проблемы определенные. Потому что мы живем в живом городе и нужно еще подключиться к действующей станции метрополитена, с одной стороны, с другой стороны - надо ювелирно точно пройти под железной дорогой", - указал Леонид Борзенков, главный архитектор АО "Метрогипротранс".

Просторные классы в новых зданиях школ уже не типовые. Авторские. То же и касается жилых домов. Не найти одинаковых кварталов, построенных по программе реновации. А еще офисные и складские здания, спортивные объекты.

"Ваши проекты, созданные вашими руками, вашими мыслями, должны поднимать и украшать наш город не только на сегодняшнем уровне, но и на завтрашнем, на послезавтрашнем. То есть ваша задача работать не на сегодняшний день. Надо выбиваться из этого ряда, ломать этот ряд, создавать новый тип здания, новую культуру, новую архитектуру. Спасибо большое всем представителям архитектуры, которые собрались в этом зале", - заключил мэр.

На соискание премии в этом году было подано 130 заявок, в финал вышли 50 проектов. Победителями стали авторы 12 проектов в семи номинациях.