Больше половины трамвайных путей для новых маршрутов проложили в центре Москвы

В центре Москвы проложили уже больше половины трамвайных путей для новых маршрутов. Называют их диаметральные. Они свяжут разные концы города.

Сейчас строители работают в районе проспекта академика Сахарова. Пути возводят по новой технологии. Здесь не будет контактной сети, трамваи пойдут на аккумуляторных батареях. Кроме того, чтобы избежать шума и вибрации, рельсы обрамляют специальными резиновыми вставками.

Новый участок протянется от Площади трех вокзалов до метро "Чистые пруды" и соединится с действующими линиями. Таким образом, трамваи смогут курсировать от метро "Университет" до МЦД "Новогиреево" и от метро "Чертановская" до Метрогородка.

"Мы уже проложили 1,5 километра новых рельсов. Общая протяженность - два километра, то есть мы уже выходим на финальный спур. Остаются один из самых сложных участков - это переход Бульварного кольца, переход Садового кольца, который мы уже завершили на 30 процентов. С 10 июля мы приступим к реконструкции Площади трех вокзалов", - сообщил Сергей Дунаев, заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы.