В подмосковном Щелкове жители сразу нескольких СНТ пытаются прекратить работу свалки

Горы мусора, шум строительной техники и невыносимый запах. Жители подмосковного СНТ с противоречащим всему происходящему названием "Эколог" вынуждены соседствовать со свалкой. Несколько лет назад появился некий человек, который объявил - купил несколько участков под пилораму. На деле же устроил полигон строительных отходов.

"Свалка состояла из строительного мусора, сюда приезжали машины. Нам объясняли - отсыпаю дороги, здесь буду строиться. Будут стоять коттеджи", - рассказывает местная жительница.

До строительства дело так и не дошло. А вот новые порции отходов появляются регулярно. Что-то рабочие сжигают, что-то закапывают, что-то просто сваливают в кучи. В некоторых местах горы мусора уже превышают человеческий рост.

Продукты гниения через грунтовые воды попадают в колодцы, поэтому воду из них люди опасаются брать даже для полива огородов. Добраться домой стало задачей не из простых. Маршрут то и дело меняется, поскольку приобретенная предпринимателем земля включает и части дороги.

Жители нескольких садовых товариществ писали обращения. Приезжали проверки. Областное Минэкологии выявило нарушения и выписало несколько предостережений.

"Проводили осмотры, отборы проб. Проведен расчет ущерба, который направлен в правовой отдел для взыскания с собственника земельных участков. В ближайшее время мы обследуем водные объекты на территории деревни Назимиха. В случаи нарушения природоохранного законодательства будут приняты необходимые меры", - сообщил Данила Самсонов, государственный инспектор в области охраны окружающей среды.

О проблеме знают и в местной администрации. Как могут пытаются помочь.

"С правоохранительными органами мы составили на три земельных участка протоколы, сейчас они вызываются на дачу показаний и объяснений. Будем смотреть по категории земли. Если участки, на которых ведется деятельность, не соответствуют виду разрешенного использования, значит, будем обращаться в суд", - говорит Мария Кудрявкина, заместитель начальника управления по содержанию территорий администрации городского округа Щелково.

Если факты нарушений подтвердятся, то владельцам, помимо крупного штрафа и возмещения ущерба, придется также попрощаться и с землей, она уйдет в пользу государства.