Пушкинский представил выставку, посвященную первому гравюрному издательству в Европе

Пушкинский приглашает в путешествие мечты. Европа, 16 век. В Италии творят Леонардо и Рафаэль, в Испании - Эль Греко, в Германии - Дюрер. А в центре мировой торговли, самом населенном городе Европы Антверпене пока мало кому известный, но очень талантливый художник и предприниматель Иероним Кок открывает издательство с романтичным названием "На четырех ветрах", решив выпускать огромными тиражами гравюры мастеров итальянского Возрождения. И своих земляков, разумеется.

"Гравюры достаточно ранние, редкие. Большинство произведений зритель увидит впервые. Иероним Кок очень расширил выпуск гравюр. Его издательство было самым крупным в Европе на тот момент", - рассказывает Наталья Маркова, куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела графики ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Знаменитые фрески Рафаэля, рядом - Бронзино. Кок стал первым в мире, кто начал делать пейзажные серии. Тонкие и романтичные. А это - архитектурные фантазии Ханса Фредемана де Фриса. С изображением самых модных на тот момент интерьеров, мебели и даже посуды.

Но главным героем для издателя Кока всегда был один творец - Питер Брейгель-старший.

"Очень смешная гравюра по рисунку Брейгеля - "Битва сундуков и копилок". Сначала кажется, что здесь лютая сеча людей, облаченных в доспехи. А когда присматриваешься, то понимаешь: одна армия состоит из кованых сундуков. А другая - из таких вот торбочек, набитых деньгами", - показывает Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе.

То, что сейчас кажется смешным, на языке Средневековья - предупреждение о вреде жадности. И предвестник войны Южных Нидерландов с Северными. Гравюры по картинам Брейгеля не только развлекали и пользовались невероятным спросом - они влияли на умы.

В основе экспозиции - коллекция Пушкинского плюс работы из Эрмитажа, Российской национальной и государственной библиотек, а также частных собраний. Одни называют их предшественниками фотографии, другие - предвестниками модных журналов, альманахов для путешественников и даже соцсетей. Не можете этим летом поехать в Рим? А вот самые свежие развалины Вечного города. Но на первом месте стояли все-таки религиозные и мифологические сюжеты.

Эта выставка способна впечатлить самых искушенных. И даже помочь изменить собственную судьбу. Иероним Кок полтысячелетия назад смог собрать вокруг себя сильную команду. Благодаря его успешному опыту и креативу Нидерланды стали центром книгоиздания. Он тонко чувствовал запросы современников и талант. Кок не ошибся: это - на века.