Итоги Молодежной программы артистов театра подвели в Геликон-опере

В Геликон-опере подвели итоги третьей Молодежной программы артистов театра, которая реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На сцене зала "Стравинский" молодые певцы показали, чему обучились. Программа была интенсивной. В течение года участники осваивали тонкости сценического мастерства, а помогали им в этом опытные педагоги, режиссеры, дирижеры, хореографы, признанные мастера оперной сцены.

Стажеры участвовали и в спектаклях, готовили собственные программы. Одну из них они и показали на своем "выпускном".