Облачившись в спецкостюмы, эксперты Федеральной службы безопасности заходят в здание, где, по оперативной информации, находится схрон ВСУ, оставленный при отступлении с территории ДНР. Вдоль стен - деревянные кровати. Под одной из них специалисты находят картонную коробку. В ней мешковиной перемотаны три связки ампул с непонятной мутной жидкостью.

После лабораторного анализа эксперты установят - в ампулах боевое отравляющее вещество хлорпикрин, которое ВСУ уже неоднократно использовали против российских военных. Так, 3 и 11 августа 2023 года по позициям наших войск был нанесен удар боеприпасами, снаряженными как раз этим веществом. 30 марта 2024 года в районе Курдюмовки ВСУ было произведено до десяти сбросов снарядов с гексахлорэтаном. А 26 мая наши позиции в Грайворонском районе Белгородской области опять были атакованы снарядами с хлорпикрином. Причем схроны с ним сотрудники ФСБ находят периодически.

"На территории ДНР на оставленных украинскими боевиками позициях в мае 2024 года была обнаружена кустарная лаборатория ВСУ по синтезу синильной кислоты. А в октябре того же года выявлен схрон с емкостями, в которых содержалось отравляющее вещество хлорпикрин. В этом году обнаружено два схрона с боеприпасами, подготовленных укронацистами под сброс БПЛА на позиции российских военнослужащих. В снаряжении с хлорпикрином и пластитом для достижения максимального поражающего эффекта", - сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

Хлорпикрин - это жидкость с резким раздражающим запахом. В качестве боевого отравляющего вещества его впервые применили в ходе Первой мировой войны. Пары хлорпикрина обладают сильным слезоточивым, а в высоких концентрациях - удушающим и ядовитым действием.

"Несколько пробирок вполне достаточно, чтобы отравить людей на площади. 100-200 квадратных метров. В конвенции 1993 года оно приравнено к таким опасным веществам, как фосген, хлорацетофенон и многим другим. То есть это опасное вещество. И Украина как страна, подписавшая конвенцию по химическому оружию, несет всю ответственность за применение данных веществ", - объяснил Игорь Никулин, эксперт по химическому оружию и отравляющим веществам, бывший инспектор ООН.

Москва уже неоднократно информировала Организацию по запрещению химического оружия о применении различных отравляющих веществ украинской стороной. Подобные инциденты происходили в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, а также на краснолиманском и богуславском направлениях. Все эти факты подробно задокументированы Минобороны. А доказательная база передана в ОЗХО. Однако организация показательно игнорирует российские данные, сообщили агентству ТАСС в российском постпредстве при организации: "Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия полностью игнорирует российские данные о нарушениях конвенции украинскими националистами. За всё время он ни разу не обратился к нам за дополнительными разъяснениями и уточнениями в отношении официально переданных нами материалов на сей счет".

При этом обвинить в применении боевых отравляющих веществ ОЗХО с подачи Запада пытается именно Россию. Хотя эксперты организации по запрещению химического оружия еще в сентябре 2017 года лично убедились, что наша страна в рамках взятых обязательств все свои запасы полностью уничтожила.