Путину доложено об атаке на Ижевск: президент выразил соболезнования погибшим

Владимиру Путину доложено об атаке беспилотников на одной из предприятий в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, он связывался с президентом около 13:00. Глава государства выразил соболезнования погибших в результате атаки и пожелал выздоровления пострадавшим.

Атака беспилотников ВСУ на одной из предприятий Ижевска произошло во вторник утром. На месте работают оперативные службы.

Как сообщил Александр Бречалов, 10 из 35 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь. Глава Удмуртии подтвердил информацию, что в результате атаки погибли три человека.