Вскрылась правда о пластической операции Плющенко: вот почему пошел к Хайдарову

Евгений Плющенко в начале июня признался, что сделал пластическую операцию. За помощью в коррекции внешности он обратился к звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

После операции врач опубликовал фото, на котором продемонстрировал новое лицо фигуриста. 42-летний спортсмен изменил разрез глаз и избавился от морщин. Но поклонники блефаропластику не оценили. Народ раскритиковал и Плющенко, и Хайдарова.

За коллегу вступилась пластический хирург Оксана Решетняк. В беседе с NEWS.ru она пояснила, что фигуристу убрали избыток кожи на веках, операция была необходима спортсмену, потому что нависающие веки могут падать на радужку глаз и портить зрение. Решетняк считает, что Хайдаров сделал операцию прекрасно, потому что сохранил на лице Плющенко мужские черты.

"У мужчин важно сохранить объем верхнего века, не „вычерпывать“ глаз. Ошибка некоторых хирургов — ориентир на женские стандарты красоты. Это делает взгляд мягким, округлым — и женственным", — пояснила специалист.

Врач считает, что только хирург, который много раз работал с представителями сильного пола, сможет грамотно провести подобную операцию. Так что, Плющенко сделал верный выбор, когда пошел к Хайдарову.