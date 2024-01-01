Мишустин: МРОТ достигнет 35 тысяч рублей к 2030 году

Глава российского кабмина Михаил Мишустин провел во вторник, 1 июля, стратегическую сессию о снижении уровня бедности, сокращении неравенства и увеличении реальных доходов граждан России.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр напомнил про заявление главы государства Владимира Путина о том, что мы достигли рекордного за всю историю России снижения уровня бедности. В 2024 году показатель составлял 7,2%.

При этом кабмин продолжает работу по повышению уровня благополучия российских граждан, заверил Мишустин. В частности, по указанию президента правительство увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) темпами, опережающими инфляцию. С января 2025 года МРОТ прибавил свыше 16,5% и превысил 22 400 рублей.

К 2030 году предстоит довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей — это также поручение президента России, отметил глава федерального правительства.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нашему государству необходимо переходить к экономике высоких зарплат. При этом президент отмечал, что считает недостаточным нынешний уровень заработных плат в России — повышение показателя крайне важно для всей национальной экономики.

При этом депутат от "Единой России" Светлана Бессараб раскритиковала идею ежеквартальной индексации зарплат. Она напомнила, что проект федерального бюджета верстается на три года, а потому "мы достаточно сложно себе можем представить, насколько у нас изменится годовой баланс".