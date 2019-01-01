Курилки в Пулково стали платными: 500 рублей — за вредную привычку

Администрация аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) ввела оплату за посещение пассажирами курительных комнат. Об этом рассказали во вторник, 1 июля, в пресс-службе воздушной гавани.

Как сообщает РИА Новости, такса за вход в курилку на территории Пулково теперь составляет 500 рублей. Одновременно в помещении могут находиться не более шести человек.

Решение сделать посещение курительных комнат платными в администрации аэропорта объяснили тем, что закон не обязывает предоставлять бесплатные места для курения, а наличие курилок предполагает расходы на содержание и уборку.

Пулково стал первым российским аэропортом, начавшим взимать плату за посещение курительных комнат. Понравилось это далеко не всем, включая некурящих.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок обратился в городское управление Федеральной антимонопольной службы с требованием проверить законность действий администрации Пулково. Как заявил парламентарий, сам он не курит, однако расценки в 500 рублей считает монопольно высокими. Кроме того, Четырбок отметил, что "сейчас, когда рейсы очень нередко задерживают и люди вынуждены проводить в аэропорту по несколько часов, введение платы за посещение курительных комнат считаю в принципе несвоевременным".

Напомним, о возможности введения платы за посещение курительных комнат в воздушных гаванях говорили еще в 2019 году. Тогда первый зампред комитета по контролю и регламенту Госдумы Олег Нилов подчеркивал, что функционирование таких комнат можно назвать бизнесом — за возможность не отказываться от вредной привычки курильщики должны платить. С таким подходом была разработаны соответствующие поправки в законодательство.

Российские власти тем временем продолжают последовательную борьбу с курением, причем касается это не только сигарет. Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин напомнил, что опасны для здоровья и вейпы, поэтому Госдума готова проголосовать за их полный запрет и изъятие с прилавков магазинов.

Минздрав предупреждает: курение опасно для здоровья!