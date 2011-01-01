Меган Маркл разрывает от зависти к Миддлтон: "Все только и говорят о принцессе Кейт!"

Меган Маркл еще до знакомства с Кейт Миддлтон питала к британке не самые теплые чувства. Однажды американка публично приложила жену принца Уильяма.

Сегодня беглая герцогиня Сассекская прикидывается жертвой, рассказывает, как ужасно с ней обошлись во дворце, а главное, какой недружелюбной оказалась Кейт. Но интернет помнит все, и в Сети остались записи из блога Меган, в которых ее буквально разрывает от зависти к Миддлтон.

Так, Маркл посвятила целую статью свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон. А ведь принц и принцесса Уэльские поженились в 2011 году, когда в королевской семье еще даже не слышали об актрисе из сериала "Форс-мажоры". Зато американка пристально следила за происходящим во дворце.

В своем послании Меган сделала упор не на само торжество, а на Кейт Миддлтон. Маркл в пух и прах разнесла невесту. Платье, которое для принцессы выбирали королевские стилисты с учетом всех протоколов, американка назвала слишком пышным, а сдержанное и кроткое поведение невесты окрестила надменным. В целом, размышляя о свадьбе, Меган высказалась довольно пренебрежительно.

"Маленькие девочки мечтают стать принцессами. Я, например, хотела походить на Ши-Ра, принцессу Силы. Но в случае с Кейт мы определенно говорим не о Золушке. Вы только посмотрите на пышность королевской свадьбы и бесконечные разговоры о принцессе Кейт", — писала в 2011 году американка.

Вся статья актрисы была пропитана негативными эмоциями в адрес Кейт. А уже через 6 лет сама Меган закатила пышную королевскую свадьбу, надела белое дизайнерское платье, тиару и длинную фату. Чем едва не довела до сердечного приступа Елизавету II, ведь разведенной даме все это не полагается. Но тогда даже королева согласилась на нарушение этикета ради счастья своего внука. Казалось бы, у актрисы больше нет поводов для зависти, но последовавшие за свадьбой события только подтвердили догадки о ненависти жены принца Гарри к Кейт Миддлтон, передает Daily Express.