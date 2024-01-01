Экс-замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии

Московский городской суд во вторник, 1 июля, огласил приговор бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Присвоение или растрата"), пунктами "а" и "б" части 4 статьи 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

Решением суда бывший замминистра приговорен к 13 годам колонии общего режима. Он лишен всех государственных наград. Иванову предстоит уплатить штраф в размере 100 миллионов рублей.

Подельник экс-замминистра Антон Филатов приговорен к 12,5 годам колонии и к штрафу в 25 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Тимура Иванова, курировавшего в оборонном ведомстве работу военно-строительного комплекса, в апреле 2024 года. Ему вменяли растрату более 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы и выводе почти 4 миллиардов рублей. Однако Иванов отказался признать вину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя арест Иванова и еще нескольких бывших высокопоставленных лиц Министерства обороны, подчеркивал, что это планомерная работа правоохранительных органов — никакой кампанейщины в случившемся нет.