Российскую спортсменку могут наказать после видео с орангутаном и вейпом

Это сидячая забастовка. Дана - девочка с характером. Активно требует дополнительную порцию детского пюре. Сейчас это её любимая еда.

В воскресенье в сети появилось видео, на котором девушка предлагает орангутану вейп. Обезьяна делает затяжки, а потом откусывает колпачок с жидкостью электронной сигареты. Ветеринары боятся, что примат могла проглотить картридж с концентратом, что может вызвать острое отравление. Накануне Дана даже отказалась от еды.

"Мы точно не можем сказать, проглотила она или нет, потому что рентген она не дает себе сделать, УЗИ я приехал сегодня сделать - она тоже не дается. Седацию и наркоз мы, конечно, делать не будем, потому что она кушает", - рассказал Василий Писковой, ветеринар.

Сегодня появился аппетит, вернулось игривое настроение - ветеринар считает, что интоксикации нет. Но на всякий случай орангутану дают сорбент. Посетители парка искренне не понимают, как можно было подвергнуть опасности такое милое создание.

В туристке, которая дала Дане вейп, опознали мастера спорта по смешанным единоборствам Анастасию Лучкину. Спортсменка оправдывается и путается в показаниях. Сначала сказала, что электронную сигарету обезьяна дала ей сама, а потом заявила, что все это проделки нейросети.

Даже взрослый человек не может дотянутся до решётки вольера. Для этого по периметру установлено дополнительное ограждение. Но девушка зашла в закрытую зону, которую используют только сотрудники, игнорируя предупреждения об опасности, приблизилась к животному.

Поступок уже осудили тренер спортсменки и глава Международной ассоциации бокса. Девушку обещают наказать в соответствии с кодексом этики. При этом, если подтвердится, что посетительница умышленно нарушила правила посещения зоопарка и причинила вред обезьяне, ее действия могут быть квалифицированы по статье "Жестокое обращение с животным". Наказание - до трёх лет лишения свободы. В Тайгане поступок назвали вопиющим. С таким сталкиваются впервые, но портить жизнь девушке не хотят, говорят - хватит и общественного порицания.

Дане 10 лет. Родителей ей заменили сотрудники парка. Поэтому орангутан с детства доверяет и во всем подражает людям: ест ложкой, ходит на двух ногах, ездит на машине, знает, что такое интернет, ловко пользуется смартфоном и, как все женщины, любит украшения. Орангутан - человекообразная обезьяна и ведёт себя соответствующе. Жаль, что не все люди ведут себя как люди.