Россия и Киргизия создадут единое образовательное пространство

Россия и Киргизия договорились создать единое образовательное пространство. Концепцию разработала межгосударственная группа, договорившись о запуске ряда программ и инициатив, созданная под эгидой автономной некоммерческой организации "Евразия".

Стороны договорились о запуске программ изучения русского языка для дошкольников Киргизии. Особое внимание - поддержке педагогов, которые преподают на русском.

Нужно больше взаимных стажировок, учебников - подчеркивают эксперты. Ведь сохранение русского языка на постсоветском пространстве - одно из главных направлений "Евразии".

Обсудили участники и преподавание истории. По итогам встречи разработана единая концепция, учитывающая учебники России и Киргизии таким образом, чтобы исключить противоречия и сохранить общий вектор культурного взаимодействия наших стран.