Мама и вдова на могиле Паши Техника пообещали отомстить тем, кто его убивал

Паша Техник скончался 5 апреля в Таиланде. Рэпер около недели был в коме, медики пытались его спасти, но все усилия оказались тщетными. 40-летний музыкант умер от септического шока, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

Похоронили Пашу Техника на Николо-Архангельском кладбище под Москвой. На траурную панихиду пришли тысячи поклонников рэпера. А спустя три месяца в день, когда музыканту должен был исполнится 41 год, его могилу навести несколько десятков человек. Поклонники, друзья и близкие несли артисту цветы.

Появилась на кладбище и Ева Карицкая, вдова Техника. Она поделилась, что идет работа над созданием фонда имени Паши, также начались съемки фильма о музыканте.

В свою очередь мама рэпера рассказала, что к смерти Техника, по ее данным, причастна Кристина Лекси — девушка, с корой музыкант провел свои последние дни. Женщина планирует написать на Лекси заявление в прокуратуру. Карицкая ее в этом поддерживает. Мама Павла заявила, что звонила Кристине в последние дни жизни сына, и та лгала ей, уверяя, что с ним все хорошо.

"Самое страшное, что она не чувствует за собой вины. Они пили, бухали, а он умирал. Я ей говорю: "Вызывай скорою". А она мне в ответ: "Всё прекрасно"", — цитирует женщину "СтарХит".