В Нижегородской области упал Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34, выполнявший полет без боевого комплекта, упал в Нижегородской области. Об этом во вторник, 1 июля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство, оба летчика успели благополучно катапультироваться. Самолет упал в безлюдном месте, благодаря этому никаких наземных разрушений нет.

Полет Су-34 носил плановый характер и был тренировочным. При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. Летчики попытались прямо в воздухе устранить неисправность, но сделать это не удалось.

По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался, сообщает РИА Новости.

В апреле в результате крушения стратегического ракетоносца в Иркутской области возникли проблемы с энергоснабжением двух сотен домов — Ту-22М3 при падении задел ЛЭП. При этом обошлось без жертв и раненых на земле, но погиб один из летчиков.