В Азербайджане объявили о задержании членов двух российских ОПГ

Правоохранительные орган Азербайджана объявили во вторник, 1 июля, что обезвредили две организованные преступные группировки — якобы созданные россиянами.

Азербайджанское Министерство внутренних дел распространило кадры, на которых запечатлены несколько человек, их заводят в полицейский микроавтобус с заломленными за спину руками, на которые надеты наручники.

Как пишет Report.az, задержанным вменяется организация наркотраффика из Ирана, торговля запрещенными веществами через интернет, а также кибермошенничество.

Одновременно с этим МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку. В информационном агентстве рассказали, главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова задержали по обвинению в том, что они якобы являются агентами ФСБ. Также в Баку задержали редактора видеоагентства Ruptly, которая находилась в городе с частным визитом.

Это произошло на фоне задержания в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана в рамках расследования уголовного дела об убийствах граждан России. В Кремле в ответ подчеркивали, что действия правоохранительных органов нельзя считать поводом для дипломатических демаршей, как поступили власти Азербайджана.

Вслед за этим МИД России вызвал посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева на фоне недружественных действий официального Баку и незаконных задержаний российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий.