5 июля в "Лужниках" пройдёт День Московского спорта

Горожан приглашают на спортивные фестивали проекта "Лето в Москве", которые состоятся 5 июля. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на официальный сайт мэра столицы. Как отмечается, на территории "Лужников" будут более 20 тематических зон.

"Масштабные спортивные события пройдут в столице 5 июля в рамках проекта "Лето в Москве". Это фестивали "День московского спорта" в олимпийском комплексе "Лужники" и "Ночь московского спорта", которая охватит площадки в центре города. Организатор мероприятий – столичный департамент спорта", – говорится в сообщении.

На Большой спортивной арене можно будет поучаствовать в массовой тренировке по стретчингу. Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева покажет упражнения для посетителей мероприятия.

Более подробная информация - на официальном сайте мэра столицы.