Мишустин пообещал ежегодные выплаты работающим родителям с 2026 года

Работающие россияне, имеющие двоих и более детей, а также доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, с июня 2026 года будут получать ежегодную семейную выплату. Об этом рассказал во вторник, 1 июля, председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как пояснил политик, пресловутая ежегодная семейная выплата компенсирует таким россиянам часть уплаченного налога на доходы физических лиц. НДФЛ будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница будет возмещена.

Мишустин заверил, что кабмин продолжит оптимизировать процессы назначения и представления различных льгот, выплат, пособий, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали поправки, которыми предлагается освободить от налога на доход (НДФЛ) женщин в возрасте до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка. При этом доход женщины не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда.

Также на рассмотрение нижней палаты российского парламента внесли законопроект о зарплате домохозяйкам. Речь идет про ежемесячные выплаты людям, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства.