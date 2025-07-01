Трамп подтвердил возможность депортации Маска из США

Президент США Дональд Трамп не исключил, что предпринимателя Илона Маска может ждать депортация из Соединенных Штатов.

Журналисты попросили у американского лидера комментариев после того, как в соцсетях Трамп предупредил Маска о риске "свернуть лавочку и вернуться в ЮАР", где родился бизнесмен.

Как отметил в комментариях Дональд Трамп, "нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона". DOGE – тот самый Департамент государственной эффективности США, руководить которым был поставлен Маск в благодарность за солидную поддержку избирательной кампании республиканца. Однако DOGE упразднили, Маска из правительственных структур убрали. Более того, Трамп пригрозил, что "DOGE — это монстр, который может съесть Илона, вот будет ужасно".

От прямого ответа на вопрос, будет ли Илон Маск депортирован из Соединенных Штатов, Трамп уклонился, заявив, что "надо будет посмотреть", сообщает Bloomberg.

Конфликт между прежними соратниками и приятелями набирает обороты. Илон Маск, вложивший немалые деньги в предвыборную кампанию Дональда Трампа, назвал республиканцев "партией свиньи". Вслед за этим президент напомнил бизнесмену про важность господдержки и намекнул, что без субсидий от властей Маску придется туго.

На этом фоне вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что в российское Министерство внутренних дел поступила просьба предоставить Илону Маску политическое убежище в России. По мнению парламентария, над этим стоило бы подумать, поскольку "он, с точки зрения своей технологичности и визионерства, очень крутой".