Суд в Баку арестовал главу редакции "Sputnik Азербайджан" и шеф-редактора

Хатаинский районный суд города Баку арестовал главу "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова на четыре месяца.

Как сообщает азербайджанское информационное агентство АПА, соответствующее решение было вынесено судом во вторник, 1 июля. Арестованным вменяют мошенничество с причинением крупного ущерба, и незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере.

Также в числе преступлений, в которых подозревают россиян, указана легализация имущества, добытого преступным путем.

Ранее в Министерстве иностранных дел России, комментируя задержания российских журналистов в Баку, рассказали, что представители компетентных ведомств и структур в Азербайджане "информацию о причинах таких действий не дают", поэтому мы "волнуемся за своих журналистов".

Постоянная комиссия Совета по правам человека в информационной сфере выразила обеспокоенность нарушением прав российских журналистов в Азербайджане и заявила, что рассчитывает на их скорейшее освобождение.