В Госдуме объяснили, как изменится индексация пенсий с 2026 года

С 2026 года страховые пенсии в России будут индексироваться дважды в год. О новом порядке рассказала во вторник, 1 июля, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как уточнила парламентарий в комментарии RT, индексировать страховые пенсии будут 1 февраля и 1 апреля. Такие даты выбраны по конкретным причинам.

С 1 февраля достаточно удобно производить перерасчет на реальное значение инфляции за предшествовавший год, ведь Росстат подводит такие итоги ближе к концу февраля.

Вторая индексация будет проводиться с учетом уровня роста доходов инвестиционного портфеля Социального фонда, ее осуществят 1 апреля, рассказала Бессараб.

В Социальном фонде ранее рассказали, что средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тысячи рублей — прогнозируемый в 2025 году рост несколько превышает запланированную индексацию страховых пенсий.

При этом глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявлял, что индексация пенсий должна проводиться не по уровню инфляции, а с учетом реальных трат пожилого человека. Он предложил спросить у самих пенсионеров, ощущают ли они на своем образе жизни нынешние прибавки.