Самолет Ил-76 Министерства по чрезвычайным ситуациям России вылетел в Ижевск. Спецборт доставит в Москву людей, получивших ранения при ударе украинских националистов по одному из предприятий столицы Удмуртии.

Как уточняет МЧС в своем Telegram-канале, самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Эта аппаратура поможет медикам оказывать пациентам всю необходимую помощь в полете.

Сопровождать пострадавших будут врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Министерства здравоохранения России.

Тем временем в правительстве Удмуртии пообещали, что пострадавшие получат от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения. Родственникам троих погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на Ижевск выплатят по 1,5 миллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин, которому доложили о случившемся, выразил соболезнования погибших в результате атаки и пожелал выздоровления раненым.

В Кремле уже напоминали про важное различие российской армии и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по жилым домам и мирному населению.