Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил во вторник, 1 июля, что провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Киев сочувствует Баку "в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике".

Зеленский попытался использовать в собственных интересах обострение отношений между Россией и Азербайджаном. Это произошло на фоне задержания в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана в рамках расследования уголовного дела об убийствах граждан России. Из Баку прозвучали обвинения в жестокости российских правоохранителей, что якобы привело к ранениями и даже смерти фигурантов.

Глава киевского режима поспешил высказать "соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории России братьев Сафаровых", а также заявил, что "у нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены".

В Кремле между тем выразили надежду на то, что "чрезвычайно эмоциональная реакция" Азербайджана сменится прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва сожалеет о принятых азербайджанскими властями решениях после задержаний в Екатеринбурге, ведь Россия заинтересована в дальнейшем развитии добрых отношений с республикой.