Врио губернатора Тамбовской области доложил Путину о ситуации в регионе

Социально-экономическое развитие Тамбовской области Владимир Путин обсудил сегодня на встрече в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Евгением Первышовым.

Первышов - выпускник программы "Время героев", указом президента он был назначен на этот пост в ноябре прошлого года. Глава региона доложил президенту о ситуации в сельском хозяйстве, промышленности, жилищном строительстве и новых проектах, которые предстоит реализовать. Один из них касается развития транспорта.