Врио губернатора Тамбовской области доложил Путину о ситуации в регионе

Социально-экономическое развитие Тамбовской области Владимир Путин обсудил сегодня на встрече в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Евгением Первышовым.
Первышов - выпускник программы "Время героев", указом президента он был назначен на этот пост в ноябре прошлого года. Глава региона доложил президенту о ситуации в сельском хозяйстве, промышленности, жилищном строительстве и новых проектах, которые предстоит реализовать. Один из них касается развития транспорта.
"Пользуясь возможностью, что Собянин Сергей Семенович является наставником по программе " Время героев", я к нему обратился, чтобы он мне помог разработать транспортную стратегию Тамбовской области - потому что, безусловно, Москва здесь лидер, мировой лидер, и он мне выделил институт, который уже сегодня приступил к разработке транспортной стратегии. Кроме этого, еще помогает с пассажирским транспортом - выделил ряд автобусов, которые можно поставить на линию", - рассказал Евгений Первышов.