Маск интригующе ответил на слова Трампа о депортации

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа, не исключающие возможность депортации бизнесмена в ЮАР, где он родился.

Бывшие соратники и приятели рассорились из-за законопроекта Трампа о бюджетных расходах. Конфликт дошел до стадии личных оскорблений и грязных намеков. В определенный момент президент предупредил, что без государственных субсидий Маску придется "свернуть лавочку" и вернуться на родину в Южную Африку. От четкого ответа, грозит ли бизнесмену депортация, Трамп все же ушел.

Комментируя этот виток конфликта с главой государства, Илон Маск написал в социальной сети Х: "Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь".

Пост предпринимателя заинтриговал многих интернет-пользователей, но Маск не стал объяснять, что конкретно он имел в виду под возможным обострением ситуации.

Конфликтует Илон Маск не только с президентом США. В апреле он сцепился с министром финансов Скоттом Бессентом. Очевидцы рассказали, что "два немолодых миллиардера" поругались во время обсуждения американской налоговой службы. Ссора вышла настолько жаркой, что Маска и Бессента пришлось разнимать.