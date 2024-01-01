Минздрав объяснил появление регистра лиц с определенными заболеваниями

Появление в России на федеральном уровне регистра лиц с отдельными заболеваниями создается для контроля за соблюдением врачебных рекомендаций. Об этом рассказала во вторник, 1 июля, главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения Светлана Шпорт.

Эксперт прокомментировала сообщения о том, что кабмин решил учредить специальный регистр россиян, страдающих конкретными заболеваниями, включая сахарный диабет, кардиомиопатию, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), психические расстройства.

Шпорт подчеркнула, что в первую очередь регистр подразумевает включение граждан, имеющих тяжелые психические расстройства и склонность к совершению общественно опасных действий. Им необходимо наблюдение в условиях диспансера, но из-за болезни они нередко не могут вовремя обратиться за помощью.

В итоге такие люди могут стать жертвами злоупотреблений со стороны окружающих или, напротив, сами окажутся участниками опасных действий. Включение в регистр поможет отслеживать своевременность оказания им помощи, цитирует специалиста РИА Новости.

Осенью 2024 года Национальный автомобильный союз обратился в Министерство здравоохранения с просьбой создать базу граждан, наблюдающихся у психиатров и наркологов, чтобы не пускать их за руль до полного излечения от недугов. Инициаторы сочли, что это поможет обезопасить других россиян от столь опасных водителей.

При этом Светлана Шпорт отмечала, что в России число людей, страдающих психическими расстройствами, снижается. Однако она посетовала на недостаточное количество психотерапевтов в нашей стране.