Путин рассказал Макрону о причинах украинского конфликта

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом во вторник сообщает сайт Кремля.

Лидеры обсудили украинский конфликт. Путин напомнил Макрону, что сложившаяся ситуация – прямое следствие политики государств Запада, которые на протяжении долгого времени игнорировали интересы безопасности России.

"Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения", - сообщает сайт Кремля.

Напомним, Макрон по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что Европа перевооружается, поскольку у ее границ присутствует "угроза в виде России".