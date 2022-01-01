Макрон и Путин договорились снова созвониться

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, распространенном во вторник, 1 июля, после первого с 2022 года разговора глав двух государств.

Как сообщает Reuters, официальный Париж подтвердил, что Макрон провел переговоры с Путиным по темам иранской ядерной программы и специальной военной операции. При этом французский президент призвал Россию к скорейшему прекращению огня на Украине.

Беседа длилась более двух часов. По ее результатам Макрон и Путин договорились провести новый разговор в ближайшем будущем, не называя пока конкретных сроков.

Ранее МИД Франции назвал причину частых звонков Эмманюэля Макрона Владимиру Путину в самом начале спецоперации. Как оказалось, французский президент связывался с российским лидером по просьбе предводителя киевского режима Владимира Зеленского.

При этом в Кремле констатировали, что во Франции, к сожалению, не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления Владимира Путина и до сих пор не реагируют на призывы к перемирию и переговорам. Этот комментарий прозвучал вслед за угрозой Макрона усилить давление на Россию.