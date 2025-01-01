Лукашенко раскрыл новые детали об "Орешнике" в Беларуси

Установки новейшей ракетной системы "Орешник" будут размещены в Беларуси до конца 2025 года. Об этом рассказал во вторник, 1 июля, глава государства Александр Лукашенко.

Как подчеркнул политик, "в Волгограде мы договорились со "старшим братом", Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции "Орешника" будут в Беларуси".

Лукашенко напомнил про солидные характеристики этой новейшей российской ракетной системы, уже опробованной в ходе специальной военной операции на Украине, отметив, что "работу "Орешника" вы видели", сообщает БелТА.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщал, что реализация согласованного с президентом России Владимиром Путиным замысла по размещению в Беларуси передовых видов оружия для обороны продолжается, "мы здесь значительно продвинулись".

Между тем западные эксперты предупреждают, что начало серийного выпуска баллистических ракет средней дальности "Орешник" в России способно изменить ход событий в мире. Появление такого вооружения признают на Западе поворотным моментом в развитии возможностей ракетных войск ВС России.