Минобороны представило новых героев СВО

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Гвардии младший сержант Андрей Корниенко во время штурма опорника ВСУ заметил приближение дронов-камикадзе и поразил их из стрелкового оружия. Скрытно пробравшись к вражеским окопам, Андрей уничтожил двух боевиков, закрепился на позиции и удерживал до подхода подкрепления.

Гвардии лейтенант Иван Орлов и его танковый экипаж, несмотря на обстрелы неприятеля, уничтожили технику противника и до 20 радикалов. Это позволило нашим передовым отрядам выбить врага с занимаемых рубежей.